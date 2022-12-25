Виралайф

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Куда порченная кобыла влезет на выходе обязательно дерьмо получится. Хорошо, что пока без погибших.В Израиле задержа...
  • Severyanin
    У него виноваты все, кроме его самого. Не проехал конвой с грузом через азербайджанские пикеты, а что, наши миротворц...Пашинян обвинил р...
  • Геннадий Бережнов
    Одного понять не могу: зачем и почему с ним носятся,  это же чемодан без ручки и ставленник США.Пашинян обвинил р...

Объявивший себя пацифистом петербуржец не убедил суд в ненависти к войне

Объявивший себя пацифистом петербуржец не убедил суд в ненависти к войне

Простое заявление о том, что срочная служба в армии противоречит убеждениям, не может служить основанием для ее замены альтернативной гражданской службой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх