С 1 сентября 2026 года в России началось внедрение цифрового рубля — третьей формы денег наряду с наличными и безналичными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Вот во что нас загоняют: Криптобиржа Binance подверглась крупнейшему в истории криптоиндустрии взлому, который произошел поздно вечером 29 октября 2026 года.
Главные факты о происходящем:
• Размер ущерба: Предварительный ущерб оценивается примерно в $6,3 млрд.
• Причина взлома: По данным компании, злоумышленники получили доступ через взломанный ноутбук DevOps-инженера и сервиснный контейнер. При этом закрытые ключи кошельковкомкомпрометации не подвергались.
эту дрянь даже печатать не нужно - просто набрал на компе длинную цифирь
Мягко стелят, когда от государства исходит такая инициатива, значит, что со временем начнут закручивать гайки, поэтому, идет подача информации с плюсами, за минусы в будущем никогда не скажут. Пока добровольно, но как показывает история, потом добровольно принудительно.
Ага, новое ярмо для тружеников. Все эти "нововведения", начиная с бумажных денег, направлено только на усиление власти над народом.
Есть большие сомнения, что цифровой рубль может спасти от инфляции, которая по сути является ещё одним налогом.
Хм...ни в одной стране такое будущее вводить не торопятся, и только в России нам объявляют его светлым. Да-да, про пенсионный возраст тоже что-то такое говорили, и про налоги. Врет мужик и не краснеет, заплатили, наверное, за вранье немало)!
а олигархи выводя активы заграницу ( за товар то вывезенный(ЭКСПОРТ НАШИХ НЕДР ) они не цифрой получат ..СИСТЕМЕ КОТОРАЯ ПРИДУМЫВАЕТСЯ ПРОТИВ ОЛИГАРХАТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ БАНКИ ...бьет как всегда малоимущих КАПИТАЛИЗМ ---ЭТО КОГДА У БЕДНОГО ОТНИМАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ бабушка где то ошиблась и ей заблокируют в лет --оставят голодной ......Точно так начиналось с госуслугами а теперь запись везде через госуслуги даже к врачам . ЧИНОВНИК В КАБИНЕТЕ ПРОБОВАЛ БАБУШКЕ В ДЕРЕВНЕ ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ЕСЛИ ОНА СМАРТФОНОМ НЕ УМЕЕТ ОБРАЩАТЬСЯ . ....ВСЕ ХОРОШЕЕ ПРИДУМЫВАЯ ДЛЯ СТРАНЫ КАПИТАЛИСТ ПЕРЕВЕДЕТ СТРЕЛКИ НА НА НАРОД И ОН СТАНЕТ ЕЩЕ БЕДНЕЙ . ТАК КАК НЕ РЕШИВ ПРОБЛЕМУ С КОРРУПЦИЕЙ --НЕ ВВЕДЯ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ НИ ОДИН ЗАКОН РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
Крипта - очередная "лапша"/пирамида. Чем обеспечена??? (в отличии от крипты Трампа). А бешеный расход эл-ва на генерацию - просто вредительство. С другой стороны разъяснения о версии цифрового рубля специалиста Сергея Ануреева в диалоге с Андреем Фефеловым (День ТВ) очень понятны разумны и положительны.