Депутат Госдумы: Мигранты – одна из причин роста курса доллара

Депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал мигрантов одной из причин роста курса доллара в России. Как объяснил парламентарий в своем телеграм-канале, в РФ миллионы мигрантов выводят заработанные деньги из российской экономики и отправляют средства себе на родину.
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