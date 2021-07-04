ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 июля 2021 года

Энергетический прогноз на пятое июля две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1127 =Безусловная Любовь - это векторный подход поднятия уровня мышления через разум и сердце! =Вы можете впадать в глубокий релакс или транс (как бы «отключаться от реальности») внезапно в течение дня = Главное, ждать нужно тех, кто придёт, говорить тем, кто слышит, молчать только с теми, кто понимает = Если какая-то сверхспособность есть у одного человека, со временем она может быть у любого другого =Жадность и стяжательство равны добровольному заковыванию Души в кандалы влияния низших Духов =Жизнь видит вас такими, какие вы изнутри, а вовсе не теми, какими мы хотим показаться ей и окружающим людям.