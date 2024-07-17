Маск: Джо Байден не в состоянии читать тексты даже с помощью телесуфлера

По его мнению, сейчас он значительно хуже, чем телеведущий Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже при помощи телесуфлера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии