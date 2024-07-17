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Петербургский дневник

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Свежие комментарии

Маск: Джо Байден не в состоянии читать тексты даже с помощью телесуфлера

По его мнению, сейчас он значительно хуже, чем телеведущий Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже при помощи телесуфлера.

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