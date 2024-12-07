Архангелогородцев приглашают отправиться в «Новогоднюю кругосветку»

Новый год – это волшебный праздник, время побыть с родными и друзьямиА что если отправиться в путешествие по всему миру? Конечно, необычным способом — с помощью музыки! Ансамбль средиземноморской музыки «Dorado» представляет концерт «Новогодняя кругосветка».
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