Архангелогородцев приглашают отправиться в «Новогоднюю кругосветку»

Новый год – это волшебный праздник, время побыть с родными и друзьямиА что если отправиться в путешествие по всему миру? Конечно, необычным способом — с помощью музыки! Ансамбль средиземноморской музыки «Dorado» представляет концерт «Новогодняя кругосветка».