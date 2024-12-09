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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид о том, как прошли последние месяцы: «Крайне удручающе. Травмы нет, только отек. Пытались понять, что делать»

В воскресенье «Филадельфия» обыграла «Чикаго» в гостях – 108:100. Трио вернувшегося в состав Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси и Пола Джорджа одержало свою первую победу вместе в качестве партнеров по команде.

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