В Европе предложили переселять беженцев на запад Украины

Global Look Press/www.imago-images.de Европа не может принять всех беженцев, поэтому им стоит поселиться на западе Украины, как в относительно стабильном регионе, сообщила партия BBB во время дебатов по правительственному бюджету на работу с беженцами в Нидерландах, передает Dutch News (DN).