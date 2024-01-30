В Европе предложили переселять беженцев на запад Украины

Global Look Press/www.imago-images.de Европа не может принять всех беженцев, поэтому им стоит поселиться на западе Украины, как в относительно стабильном регионе, сообщила партия BBB во время дебатов по правительственному бюджету на работу с беженцами в Нидерландах, передает Dutch News (DN).
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