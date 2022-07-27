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Запад заходит в тупик в попытках изолировать Россию – МИД РФ

Запад заходит в тупик в попытках изолировать Россию – МИД РФ

Фото: depositphotos/Kordin Попытки западных стран изолировать Россию от остального мира обернулись неудачей, продолжая их, Запад заводит себя в тупиковое положение, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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