Запад заходит в тупик в попытках изолировать Россию – МИД РФ

Фото: depositphotos/Kordin Попытки западных стран изолировать Россию от остального мира обернулись неудачей, продолжая их, Запад заводит себя в тупиковое положение, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Фото: depositphotos/Kordin Попытки западных стран изолировать Россию от остального мира обернулись неудачей, продолжая их, Запад заводит себя в тупиковое положение, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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