В миллеровском казачьем техникуме прошли соревнования по волейболу

Соревнования по волейболу прошли на кубок Студенческого спортивного клуба «Пересвет» в рамках внутритехникумовского этапа Спартакиады среди обучающихся Профессиональных образовательных организаций и в рамках месячника оборонно-массовой работы.
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