Норман Ридус, Трой Бейкер и Woodkid станут гостями презентации Death Stranding 2: On the Beach...

Норман Ридус, Трой Бейкер и Woodkid станут гостями презентации Death Stranding 2: On the BeachKojima Productions и PlayStation анонсировали, что несколько знаменитых гостей примут участие в презентации Death Stranding 2: On the Beach на SXSW 2025.
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