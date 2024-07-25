Максим Решетников и Мария Багреева обсудили итоги нацпроекта на предприятии

Состоялся рабочий визит министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова и заместителя Мэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой на производство компании «Айкрафт», посвященный итогам реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятии и планам по его дальнейшему развитию.