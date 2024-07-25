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Максим Решетников и Мария Багреева обсудили итоги нацпроекта на предприятии

Максим Решетников и Мария Багреева обсудили итоги нацпроекта на предприятии

Состоялся рабочий визит министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова и заместителя Мэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой на производство компании «Айкрафт», посвященный итогам реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятии и планам по его дальнейшему развитию.

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