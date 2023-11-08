Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Украины в ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 8 ноября заявил, что Евросоюзу (ЕС) важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии для поддержки собственной репутации.