Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency Израиль принял решение о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха, предложенное спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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