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Путин поручил расширить линейку учебников на языках коренных малочисленных народов

Путин поручил расширить линейку учебников на языках коренных малочисленных народов

Правительству совместно с администрацией президента поручено до 20 декабря 2026 года подготовить предложения по увеличению линейки учебников и учебных пособий, предназначенных для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов, а также предусмотреть финансовую поддержку их издания.

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