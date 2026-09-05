Путин поручил расширить линейку учебников на языках коренных малочисленных народов

Правительству совместно с администрацией президента поручено до 20 декабря 2026 года подготовить предложения по увеличению линейки учебников и учебных пособий, предназначенных для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов, а также предусмотреть финансовую поддержку их издания.