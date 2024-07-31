Израильская разведка отследила Ханию через WhatsApp

Журналист Манье: разведка Израиля отследила Ханию через WhatsApp Израильская разведка для убийства лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании использовала шпионскую программу, внедренную в его телефон с помощью мессенджера WhatsApp.
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