Нейросети спрогнозировали итоги выборов в Госдуму

Модели дают "Единой России" 48–55% голосов, но расходятся в прогнозах по конкурентам Нейросети смоделировали возможные итоги выборов в Государственную Думу РФ 2026 года: прогноз показал, что "Единая Россия" сохранит большинство, тогда как оценки позиций остальных партий заметно разнятся, пишет Lenta.