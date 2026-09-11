Нейросети спрогнозировали итоги выборов в Госдуму

Модели дают "Единой России" 48–55% голосов, но расходятся в прогнозах по конкурентам Нейросети смоделировали возможные итоги выборов в Государственную Думу РФ 2026 года: прогноз показал, что "Единая Россия" сохранит большинство, тогда как оценки позиций остальных партий заметно разнятся, пишет Lenta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым