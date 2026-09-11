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Нейросети спрогнозировали итоги выборов в Госдуму

Нейросети спрогнозировали итоги выборов в Госдуму

Модели дают "Единой России" 48–55% голосов, но расходятся в прогнозах по конкурентам Нейросети смоделировали возможные итоги выборов в Государственную Думу РФ 2026 года: прогноз показал, что "Единая Россия" сохранит большинство, тогда как оценки позиций остальных партий заметно разнятся, пишет Lenta.

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