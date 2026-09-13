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Песков заявил о беспокойстве Москвы из-за ситуации в районе Персидского залива

Песков заявил о беспокойстве Москвы из-за ситуации в районе Персидского залива

Москва внимательно следит за развитием событий в районе Персидского залива и выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией.

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