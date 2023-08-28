Алимханулы нашли нового соперника после боя с Гуальтьери

Известный журналист и инсайдер мира бокса Джулиус Джулианис отметил, что британский средневес Хамза Шираз смог укрепить свои позиции в титульной гонке после победы над украинцем Дмитрием Митрофановым в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша).