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Алимханулы нашли нового соперника после боя с Гуальтьери

Известный журналист и инсайдер мира бокса Джулиус Джулианис отметил, что британский средневес Хамза Шираз смог укрепить свои позиции в титульной гонке после победы над украинцем Дмитрием Митрофановым в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

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