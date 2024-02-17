Шольц призвал ЕС тратиться на помощь Украине наравне с США

Олаф Шольц: помогать Украине нелегко, но странам ЕС надо тратиться наравне с США Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны Европейского союза (ЕС) тратиться на помощь Украине наравне с США.