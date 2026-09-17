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Царьград

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Россельхознадзор отчитался о поставках 1,7 тыс. тонн рыбы в Приморье

Россельхознадзор отчитался о поставках 1,7 тыс. тонн рыбы в Приморье

С 7 по 13 сентября в Приморье и на Сахалин поступило более 1,7 тыс. тонн рыбной продукции из 11 стран, включая Китай и Вьетнам.

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