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Автоэксперт Кадаков отметил, что генератор служит долго даже на машинах возрастом 10–15 лет

Автоэксперт Кадаков отметил, что генератор служит долго даже на машинах возрастом 10–15 лет

Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков в интервью «Авторадио» развеял один из главных страхов российских водителей — беспокойство по поводу поломки генератора.

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