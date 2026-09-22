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Пятый канал

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Медсестре из Уфы вынесли приговор за убийство новорожденного сына

Медсестре из Уфы вынесли приговор за убийство новорожденного сына

В Уфе суд вынес приговор 34-летней женщине по делу об убийстве новорожденного ребенка. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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