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Под Подольском взамен рухнувшего открыли движение по временном мосту через Пахру

Под Подольском взамен рухнувшего открыли движение по временном мосту через Пахру

Мост обрушился 10 ноября прошлого года из-за критического износа.Как и обещали ранее региональные власти, на месте рухнувшего в прошлом году моста через реку Пахра под Подольском, началось движение по временному мосту.

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