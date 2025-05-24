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Неестественный перекос в сторону Ленина придётся устранять

На  днях  произошло, увы,  вполне  себе  прецедентное  событие: товарищ Володин (глава Госдумы)  с  одной стороны  потыкал  коммунистов  мордой  в  грязь,   напомнив что  это именно  они в своё время уничтожили  все  памятники  Сталину, а  с  другой стороны,  заявил, что   снос  памятников  Ленину недопустим.

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