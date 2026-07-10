Как мошенники обманывают нижегородцев под видом подарков на день рождения

Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян как повод для фишинговых рассылок. Под видом поздравлений от известных сервисов, банков, магазинов или мобильных операторов они предлагают именинникам получить подарок, бонус или «удвоение» платежа, но на деле пытаются получить данные банковских карт, рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.