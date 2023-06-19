Военное обозрение

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20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

Специалисты минно-торпедной службы российского Военно-морского флота надежно защищают морские рубежи нашей страны в мирное время, отражают надводные и подводные атаки противника в ходе вооруженных конфликтов.

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