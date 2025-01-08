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AFSCA попросило бельгийцев не есть рождественские ёлки

AFSCA попросило бельгийцев не есть рождественские ёлки

После публикации эко-активистов людей предостерегли от употребления в пищу хвойных.Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек, приближаясь к концу рождественских праздников, обратилось к гражданам с просьбой.

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