AFSCA попросило бельгийцев не есть рождественские ёлки

После публикации эко-активистов людей предостерегли от употребления в пищу хвойных.Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек, приближаясь к концу рождественских праздников, обратилось к гражданам с просьбой.
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