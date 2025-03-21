Орбан будет пить шампанское, если Москва и Вашингтон договорятся по конфликту на Украине без участия Киева

Председатель венгерского правительства Виктор Орбан в интервью новостному порталу Patriot заявил, что в Венгрии не только не огорчатся, если Россия и США договорятся об урегулировании конфликта на Украине без самой Украины и Евросоюза, но и отметят это с шампанским.