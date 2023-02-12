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Объем взаимной торговли в 5 млрд долларов остается целью России и Саудовской Аравии

Объем взаимной торговли в 5 млрд долларов остается целью России и Саудовской Аравии

Товарооборот между Москвой и Эр-Риядом имеет предпосылки к росту в 2023 году. На этом фоне целью остается увеличение объема взаимной торговли до уровня 5 млрд долларов, пояснил в интервью РИА Новости посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

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