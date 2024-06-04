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АвтоВАЗ установил рекорды продаж Lada Vesta и других моделей в России по итогам мая

АвтоВАЗ установил рекорды продаж Lada Vesta и других моделей в России по итогам мая

АвтоВАЗ продолжает демонстрировать высокие продажи своих моделей в России. По данным компании, в мае 2024 года было продано рекордных 40 813 новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 70,7% больше, чем за последний месяц 2023 года.

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