АвтоВАЗ установил рекорды продаж Lada Vesta и других моделей в России по итогам мая

АвтоВАЗ продолжает демонстрировать высокие продажи своих моделей в России. По данным компании, в мае 2024 года было продано рекордных 40 813 новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 70,7% больше, чем за последний месяц 2023 года.