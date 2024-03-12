Эксперт рассказала о ситуации в сегменте торговой недвижимости Москвы

Пл итогам первого квартала в Москве не будет открыто ни одного торгового центра. Об этом сообщает «РБК-Недвижимости» со ссылкой на главу департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай.
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