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МОСИНФОРМ

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Актовые залы в школах Москвы превращают в современные творческие пространства

Актовые залы в школах Москвы превращают в современные творческие пространства

В рамках городской программы «Моя школа» в 2026 году в Москве реконструируют 100 школьных зданий. Во время обновления модернизируют все помещения — от учебных кабинетов до бывших актовых залов, которые заменят современными многофункциональными пространствами.

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