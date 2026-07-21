Актовые залы в школах Москвы превращают в современные творческие пространства

В рамках городской программы «Моя школа» в 2026 году в Москве реконструируют 100 школьных зданий. Во время обновления модернизируют все помещения — от учебных кабинетов до бывших актовых залов, которые заменят современными многофункциональными пространствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии