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Блокада Азовского моря обвалила экспорт российской пшеницы до минимума за десятилетие

Блокада Азовского моря обвалила экспорт российской пшеницы до минимума за десятилетие

Экспорт российской пшеницы в июле может снизиться до минимального уровня с 2017 года. По оценке аналитического центра «СовЭкон», за месяц за рубеж будет отправлено около 1,5 млн тонн зерна — на 29% меньше, чем год назад, и почти вдвое ниже среднего июльского показателя за последние пять лет, составляющего 3,1 млн тонн.

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