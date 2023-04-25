Карло Анчелотти: «У «Реала» не было привычной надежности в обороне. Если игроки этого не поняли, я буду повторять каждый день»

Мадридский клуб уступил со счетом 2:4 в матче 31-го тура Ла Лиги. «Тяжелый вечер, особенно когда проигрываешь таким образом.
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