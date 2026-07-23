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Выбор в пользу тишины: почему победительница первого «Голоса» Дина Гарипова ушла из шоу-бизнеса и как она выглядит сегодня

Выбор в пользу тишины: почему победительница первого «Голоса» Дина Гарипова ушла из шоу-бизнеса и как она выглядит сегодня

Победительницу первого сезона шоу «Голос» Дину Гарипову когда-то называли главным открытием отечественного телевидения.

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