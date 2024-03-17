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Посол: фактические призывы Макрона к третьей мировой вызывают в ЕС отторжение

Посол: фактические призывы Макрона к третьей мировой вызывают в ЕС отторжение

Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что фактические призывы французского президента Эммануэля Макрона к третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Европейского союза.

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