Посол: фактические призывы Макрона к третьей мировой вызывают в ЕС отторжение

Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что фактические призывы французского президента Эммануэля Макрона к третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Европейского союза.
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