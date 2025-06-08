ВС вступился за женщину, претендующей на наследство как внебрачная дочь

Верховный суд (ВС) России подтвердил право жительницы Мурманской области на наследство ее отца, который не был указан в свидетельстве о рождении, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии