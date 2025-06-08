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ВС вступился за женщину, претендующей на наследство как внебрачная дочь

ВС вступился за женщину, претендующей на наследство как внебрачная дочь

Верховный суд (ВС) России подтвердил право жительницы Мурманской области на наследство ее отца, который не был указан в свидетельстве о рождении, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.

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