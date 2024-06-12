Старейшему курганскому политику Яковлеву вручили награду от Путина

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени старейшему политику, входившему в команду экс-губернатора Олега Богомолова, главе Варгашинского округа Валерию Яковлеву.
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