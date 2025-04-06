Фигурант дела победителя шоу «Танцы со звездами» Морохов признал свою вину

Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал свою вину по уголовному делу о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
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