Фигурант дела победителя шоу «Танцы со звездами» Морохов признал свою вину

Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал свою вину по уголовному делу о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.