Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на УкраинуПохоже, что у президента Франции Эммануэля Макрона появляются сторонники, которые рассматривают отправку своего воинского контингента на Украину в качестве вполне допустимого варианта.