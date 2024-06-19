Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на УкраинуПохоже, что у президента Франции Эммануэля Макрона появляются сторонники, которые рассматривают отправку своего воинского контингента на Украину в качестве вполне допустимого варианта.
Комментарии
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Александр Бабин
То есть Эстония собирается объявить войну России
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18 час.
федор
Клоун хуторянский ! Отправляй всю армию , скорее сдохнут.
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16 час.
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