Литва в истерике: Сувалкский коридор пробьют, но не завтра

Как НАТО готовится ответить на возможные военные усилия России по деблокаде Калининграда Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Александр Дмитриевский Владимир Сапунов Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики, сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии