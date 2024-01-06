БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Кахичко
    Всё сами, только сами... вот только наш гарант вряд ли устоит, Токаев же у него в друзьях.Мангистау, далее ...
  • Ратник Ратник
    Для этого надо сначала ПЕРЕДАВИТЬ физически всех крышевателей мигрантов во власти и правоохранительных структурах. По...Британской импери...
  • Сергей Андросов
    Кто про что, а голый про баню.Подоляка и Ремесл...

Литва в истерике: Сувалкский коридор пробьют, но не завтра

Литва в истерике: Сувалкский коридор пробьют, но не завтра

Как НАТО готовится ответить на возможные военные усилия России по деблокаде Калининграда Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Александр Дмитриевский Владимир Сапунов Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики, сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Валерий
Да кому этот коридор интересен !!! после сво приизойдет восстановление Прибалтийского военного округа только и всего и хрен кто хрюкнет против !!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх