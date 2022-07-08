Связисты Восточного военного округа организовали радиосвязь в полевых условиях в Забайкальском крае

Связисты Восточного военного округа организовали радиосвязь в полевых условиях в Забайкальском крае

Военнослужащие закрепили знания по специальной, огневой, разведывательной и другим видам подготовки, а также вождению специальных машин связи.

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