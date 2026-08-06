Не обрезайте чеснок сразу после уборки: оставьте стебли, пока они не начнут сухо хрустеть

После сбора урожая чеснок сохраняет метаболическую активность в течение двух-трех недель. Зеленые стебли – это его резервуар влаги и питательных веществ, которые медленно перемещаются в зубчики, помогая внешним чешуйкам утолщаться, а луковице развивать защитные слои, необходимые для длительного хранения.
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