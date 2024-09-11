Скажу сразу, просто положа руку на сердце, печень и желудок, заготовки для меня - каторга ещё с детства.
Купила развалюху в глухомани и занялась своим делом: удивительно, но 40 банок в день дают 300 тысяч ежемесячно
Комментарии
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Горыныч
Что-то нормальных хозяек в городах не видно. Проезжая по дачным массивам, вижу сколько нормальных хозяек, а сколько любят только себя (у меня яркий пример за забором). В гипер и средних маркетах подобие варенья идёт на ура.
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8 час.
Элеонора Коган
Нет, Наталья молодец, справилась!!!Я бы такое варенье попробовать не отказалась.
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5 час.
Виктория Шилова
Точно. Это надо иметь не только домик, но и большой участок с садом. За садом надо ухаживать, обрабатывать, снимать урожай. розы, лаванду и розмарин тоже надо сажать., а соответственно пропалывать. Чтобы банки отправлять ( куда и как- не знаю, почтой России или СДЕКом, их надо отвезти. Немалый груз. Да и стоять у плиты целыми днями и заниматься только вареньем? А остальное когда? Ну, там огород полить или траву скосить.....И какие урожаи надо получать, чтоб закатывать чуть не в промышленном масштабе....
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5 час.
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