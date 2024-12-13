Философ Людвиг Витгенштейн ошибался...

По утрам на откос кухонного окна прилетает ворона.Откос наклонный и скользкий, ворона большая и упитанная, удержаться сложно, но она как-то пристраивается, балансирует, взмахивает крыльями, смотрит на меня гордо и презрительно — не ворона, а Черный Лебедь.