Боевики ВСУ похитили в Херсоне несовершеннолетнего ребёнка на пути из магазина домой

Мальчика силой затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувшую среду двое украинских боевиков похитили несовершеннолетнего херсонца в районе центрального рынка.
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