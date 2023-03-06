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Каземиро получил травму в матче с «Ливерпулем». Его состояние оценят перед игрой «МЮ» с «Бетисом»

Участие хавбека «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бетисом» находится под вопросом. Как передает ESPN, футболист получил травму во время игры с «Ливерпулем» (0:7) в 26-м туре АПЛ.

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