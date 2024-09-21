Global Look Press/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Анонсированный лидером киевского режима Владимиром Зеленским "план победы", который он намеревается представить президенту США Джо Байдену, подразумевает присоединение Украины к ЕС и НАТО, сообщило агентство Bloomberg.
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