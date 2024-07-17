Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына В Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области прогремели взрывы, сообщает 18 июля украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
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